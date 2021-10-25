На пошуки дитини були кинуті сили поліції трьох областей

На Львівщині поліція всі вихідні розшукувала дев'ятимісячну дівчинку.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці поліції Львівської області .

Вранці, 25 жовтня прес-служба поліції Львівської області, повідомила, що дівчинка знайдена.

Як стало відомо, у пошуках дитини брали участь правоохоронці відразу трьох областей: Львівської, Хмельницької та Тернопільської.

23 жовтня за допомогою до поліцейських звернулася мешканка Львова. Вона повідомила, що її дев'ятимісячна дочка пропала.

За попередніми даними, викрасти дитину міг колишній співмешканець її матерію. 31-річний житель Тернопільської області Юрій Лукач має особливу прикмету-татуювання на лівій руці.

До пошуку дитини підключилися оперативні співробітники кримінальної поліції, ювенальної служби.

Під час проведення оперативних заходів було з'ясовано коло спілкування підозрюваного, вивчено відеоматеріали з камер відеоспостереження, опитано можливих свідків події.

Вже вранці, 25 Жовтня, один з поліцейських Хмельницької області встановив, що в с.Смотрич знаходиться розшукуваний чоловік, а з ним маленька дівчинка. На місце події були викликані співробітники львівської поліції.

Викрадач був затриманий, а дівчинку відразу ж передали медикам для обстеження. Її стан тривог не викликає.

На даний момент вирішується питання про вибір запобіжного заходу затриманому та повідомленні йому про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з Кримінальним кодексом України, викрадачеві загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, що в Одесі маленьку українку викрали прямо з коляски: її бабусю побили.

Як повідомляла Politeka, батько викрав сина у колишньої дружини і втік.

Також Politeka писала, в Одесі літній негідник влаштував полювання на школярок через соцмережі