На Львівщині поліція всі вихідні розшукувала дев'ятимісячну дівчинку.
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Вранці, 25 жовтня прес-служба поліції Львівської області, повідомила, що дівчинка знайдена.
Як стало відомо, у пошуках дитини брали участь правоохоронці відразу трьох областей: Львівської, Хмельницької та Тернопільської.
23 жовтня за допомогою до поліцейських звернулася мешканка Львова. Вона повідомила, що її дев'ятимісячна дочка пропала.
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За попередніми даними, викрасти дитину міг колишній співмешканець її матерію. 31-річний житель Тернопільської області Юрій Лукач має особливу прикмету-татуювання на лівій руці.
До пошуку дитини підключилися оперативні співробітники кримінальної поліції, ювенальної служби.
Під час проведення оперативних заходів було з'ясовано коло спілкування підозрюваного, вивчено відеоматеріали з камер відеоспостереження, опитано можливих свідків події.
Вже вранці, 25 Жовтня, один з поліцейських Хмельницької області встановив, що в с.Смотрич знаходиться розшукуваний чоловік, а з ним маленька дівчинка. На місце події були викликані співробітники львівської поліції.
Викрадач був затриманий, а дівчинку відразу ж передали медикам для обстеження. Її стан тривог не викликає.
На даний момент вирішується питання про вибір запобіжного заходу затриманому та повідомленні йому про підозру у вчиненні злочину.
Згідно з Кримінальним кодексом України, викрадачеві загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
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