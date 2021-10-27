У Чехії були затримані українці. які входили в злочинну групу, що займалася вимаганням грошей. В основному жертвами угруповання ставали співвітчизники.
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За повідомленням Чеських правоохоронців, учасники так званої Луганської бригади тривалий час здійснюватимуть свою злочинну діяльність у місті Брно та Південно-Моравському краї. Вони займалися шантажем вихідців з України. Співвітчизники повинні були регулярно або одноразово виплачувати злочинцям кошти за так званий захист. Якщо ж людина відмовлялася, то її залякували і погрожували.
За попередніми даними, члени Луганської бригади таким чином отримали щонайменше 2,5 мільйона Чеських крон.
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Під час поліцейської операції під кодовою назвою "Бригада" були затримані 5 осіб і 2 Жінки.
Четверо учасників банки звинувачуються в участі в організованій злочинній групі і вимагання. Вони взяті під варту. Затримані жінки, за даними правоохоронців, давали власні банківські рахунки для переказу коштів, які були отримані у потерпілих. Чеське правосуддя звинувачує їх у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, а також в участі в організованій злочинній групі.
Під час проведення обшуків приміщень учасників злочинної групи було виявлено готівку на суму близько одного мільйона Чеських крон і дві одиниці вогнепальної зброї.
Наразі чеські правоохоронці продовжують розслідування цієї справи.
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