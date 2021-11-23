У Кременчуці Полтавської області ввечері 22 Листопада 17-річна дівчина, керуючи автомобілем Toyota RAV4, влаштувала ДТП на українській трасі.
ДТП сталася в селі Мала Кохнівка Кременчуцького району. Про це повідомили в службі оперконтролю мерії Кременчука і ДСНС області.
Очевидці в соцмережах повідомляють, що дівчина не впоралася з керуванням автомобіля і в'їхала в дерево. Багато хто цікавиться, "хто пустив її за кермо" і "куди дивилися батьки".
За попередньою інформацією поліції, 17-річна дівчина, керуючи автомобілем Toyota RAV4, виїхала за межі проїжджої частини і допустила зіткнення з деревом. Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримала водій та троє пасажирів автомобіля, 2000, 2002 та 2003 років народження.
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У прес-службі ДСНС України в Полтавській області уточнили, що двоє людей в салоні виявилися затиснутими конструкціями пошкодженого автомобіля.
Рятувальники спочатку за допомогою бензопили звільнили кросовер від гілки дерева, а потім деблокували постраждалих і передали їх бригаді медиків швидкої допомоги.
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