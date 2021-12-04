Почалося страшне виверження вулкана, деякі люди рятуються втечею - в мережі з'явилися кадри, на яких сірі клуби диму і пилу піднялися вгору.

В Індонезії почалося виверження найвищого вулкана на острові Ява. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на соцмережі.

Судячи з кадрів, в небо повалили величезні клуби диму з попелу, а шлейф накрив довколишні села. День перетворився на ніч.

Жителі довколишніх сіл рятуються втечею, а рятувальники їдуть в постраждалий район.

Місцеве інформаційне агентство Antara повідомило, що сильний дощ з вулканічного попелу закрив сонце в двох місцевих районах.

Тим часом контролюючий орган попередив авіакомпанії про хмару попелу, що піднімається на висоту 15 тисяч метрів. Консультативний центр з вулканічного попелу (VAAC) в Дарвіні, Австралія, повідомив, що попіл, схоже, відокремився від вершини і дрейфував на південний захід. Тим самим компанія допомагає авіації обійти потенційно небезпечний район. Kondisi erupsi Semeru saat ini. Silahkan mention jika ada yg dilokasi pic.twitter.com/5nnvqyoVJg — PRB Indonesia BNPB (Disaster Risk Reduction) (@PRB_BNPB) December 4, 2021 Туристів також попереджають про небезпеку, і закликають знаходиться подалі від місця виверження.