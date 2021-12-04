Почалося страшне виверження вулкана, деякі люди рятуються втечею - в мережі з'явилися кадри, на яких сірі клуби диму і пилу піднялися вгору.
В Індонезії почалося виверження найвищого вулкана на острові Ява. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на соцмережі.
Судячи з кадрів, в небо повалили величезні клуби диму з попелу, а шлейф накрив довколишні села. День перетворився на ніч.
Жителі довколишніх сіл рятуються втечею, а рятувальники їдуть в постраждалий район.
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Місцеве інформаційне агентство Antara повідомило, що сильний дощ з вулканічного попелу закрив сонце в двох місцевих районах.
Тим часом контролюючий орган попередив авіакомпанії про хмару попелу, що піднімається на висоту 15 тисяч метрів.
Консультативний центр з вулканічного попелу (VAAC) в Дарвіні, Австралія, повідомив, що попіл, схоже, відокремився від вершини і дрейфував на південний захід. Тим самим компанія допомагає авіації обійти потенційно небезпечний район.
Туристів також попереджають про небезпеку, і закликають знаходиться подалі від місця виверження.
Зазначимо, вулкан, який височіє на 3676 м над рівнем моря, вже вивергався в січні.
На кадрах в соціальних мережах видно, як жителі тікають, коли позаду них піднімається гігантська хмара попелу:
Нагадаємо, що над країною нависла щільна хмара з сірки, Заява екологів
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