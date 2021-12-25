У суботу, 25 грудня на ділянці Ясіня-Рахів у Закарпатській області на шляху завалилося масивне дерево і пошкодило рейки. Крім того, відбулося сходження локомотива. Про це повідомили в
Пасажирів, які слідували на найближчі станції, пересадили в автобуси. Іншим доводиться чекати, поки пошкодження усунуть.
У зв'язку з НП затримуються ряд поїздів:
Поїзд №55 Київ – Рахів затримується на 4 години на перегоні в Рахові.
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№26 Одеса-Рахів-затримка 2 години 30 хвилин по Ясіні;
№95 Київ – Рахів – затримка 40 хвилин по Ворохті.
№15 Харків – Рахів вирушив із затримкою на 50 хвилин з Яремче.
Раніше ми писали, "Укрзалізниця" продала більше квитків, ніж місць у плацкартному вагоні поїзда "Рахів-Одеса".
Як з'ясувалося, у п'ятому вагоні вказаного поїзда пасажири мали по два однакових квитка.
Нагадаємо, що вбудований " душ "від Укрзалізниці розлютив пасажирів, кадри: "Вагон замироточив"
А ще Politeka писала, що трагедія сталася зі школярем на залізниці під Одесою: потрапив у реанімацію
Також Politeka розповідала, що Укрзалізниця вляпалася в скандал з новим поїздом, відео.