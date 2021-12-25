"Укрзалізниця" оголосила про затримку поїздів через НП - пасажирів пересадили в автобуси.

У суботу, 25 грудня на ділянці Ясіня-Рахів у Закарпатській області на шляху завалилося масивне дерево і пошкодило рейки. Крім того, відбулося сходження локомотива. Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Пасажирів, які слідували на найближчі станції, пересадили в автобуси. Іншим доводиться чекати, поки пошкодження усунуть.

У зв'язку з НП затримуються ряд поїздів:

Поїзд №55 Київ – Рахів затримується на 4 години на перегоні в Рахові.

№26 Одеса-Рахів-затримка 2 години 30 хвилин по Ясіні;

№95 Київ – Рахів – затримка 40 хвилин по Ворохті.

№15 Харків – Рахів вирушив із затримкою на 50 хвилин з Яремче.

Раніше ми писали, "Укрзалізниця" продала більше квитків, ніж місць у плацкартному вагоні поїзда "Рахів-Одеса".

Як з'ясувалося, у п'ятому вагоні вказаного поїзда пасажири мали по два однакових квитка.

Нагадаємо, що вбудований " душ "від Укрзалізниці розлютив пасажирів, кадри: "Вагон замироточив"

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