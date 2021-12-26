Про це в неділю, 26 грудня, повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС України у Львівській області, передає Politeka.net. Також з'явилися кадри з місця приосшнества.
Рятувальники отримали повідомлення про подію 03:57.
До ліквідації пожежі залучали 22 людини особового складу та 3 одиниці спецтехніки.
Коли пожежники прибули на місце вагон було відчеплено від поїзда, він стояв окремо, з вікон валив дим.
50-річна Орбакайте показала, як виглядає єдина внучка Пугачової: "Перетворюється в..."
Осадча і Горбунов зняли казкову атмосферу в своєму будинку: "Єдина пара, яка милує око"
НП з поїздами Укрзалізниці, пасажирів пересаджують в автобуси: що сталося
Пішов з життя найстаріший учасник "Євробачення": "Нехай звучить з неба його музика"
Кума Дзідзьо Цибульська засвітила чоловіка, якого приховує від публіки: "Мусик запросив..."
Пожежу загасили дуже швидко. О 05:00 вогонь було локалізовано та о 05: 03 ліквідовано.
На щастя, внаслідок пожежі потерпілих немає. Пасажирів пересадили в інший вагон, поїзд продовжив рух із запізненням на 19 хвилин.
В результаті назвичайної події вогнем було знищено електрощитове та службове приміщення провідників на площі 4 кв.сума збитків уточнюється.
Причини загоряння належить з'ясувати правоохоронцям.
Нагадаємо, НП з поїздами Укрзалізниці, пасажирів пересаджують в автобуси: що сталося.
Як повідомляла Politeka, трагедія трапилася з чоловіком на залізниці в столиці, кадри з місця: "не реагував на сигнали"
Також Politeka писала, що трагедія сталася на залізниці під Києвом, з'явилися подробиці з місця: "переходила колії з велосипедом і..."