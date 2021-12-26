У поїзді Київ-Ужгород, який прибув на вокзал у Львові, в ніч на неділю, 26 грудня, сталася пожежа.

Про це в неділю, 26 грудня, повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС України у Львівській області, передає Politeka.net. Також з'явилися кадри з місця приосшнества.

Рятувальники отримали повідомлення про подію 03:57.

До ліквідації пожежі залучали 22 людини особового складу та 3 одиниці спецтехніки.

Коли пожежники прибули на місце вагон було відчеплено від поїзда, він стояв окремо, з вікон валив дим.

Пожежу загасили дуже швидко. О 05:00 вогонь було локалізовано та о 05: 03 ліквідовано.

На щастя, внаслідок пожежі потерпілих немає. Пасажирів пересадили в інший вагон, поїзд продовжив рух із запізненням на 19 хвилин.

В результаті назвичайної події вогнем було знищено електрощитове та службове приміщення провідників на площі 4 кв.сума збитків уточнюється.

Причини загоряння належить з'ясувати правоохоронцям.

Нагадаємо, НП з поїздами Укрзалізниці, пасажирів пересаджують в автобуси: що сталося.

Як повідомляла Politeka, трагедія трапилася з чоловіком на залізниці в столиці, кадри з місця: "не реагував на сигнали"

Також Politeka писала, що трагедія сталася на залізниці під Києвом, з'явилися подробиці з місця: "переходила колії з велосипедом і..."