У вівторок, 28 грудня, житель Чорногорії Едін Бегзич увірвався у відділення банку NLB та погрожує його підірвати. Чоловік продемонстрував саморобні вибухові пристрої (нібито з пультом дистанційного керування) і коктейлі Молотова. Також він збирається використовувати сльозогінний газ, передає CDM.
Зловмисник опублікував у Мережі відео, в якому закликав кредитну організацію повернути гроші, "вкрадені у робітників". За його словами, банк відібрав зароблені за 12 років гроші у співробітників компанії Primorke.
Крім того, Безгич наклеїв на двері банку плакат з тією ж вимогою.
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"До тих пір, поки не буде виплачений останній цент з відсотками, я буду тримати банк під контролем. Я маю намір боротися до кінця", - заявив Безгич.
Також чоловік звернувся до лідерів чорногорського уряду, закликавши взяти участь у вирішенні проблеми.
Відзначається, що співробітників банку на момент захоплення у відділенні не було. Поліція перекрила всі прилеглі вулиці, з будівель, розташованих поруч евакуювали людей. Зараз із загарбником ведуться переговори.
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