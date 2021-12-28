Озброєний до зубів чоловік захопив відділення банку - заявив, що буде боротися до кінця, з'явилися подробиці.

У вівторок, 28 грудня, житель Чорногорії Едін Бегзич увірвався у відділення банку NLB та погрожує його підірвати. Чоловік продемонстрував саморобні вибухові пристрої (нібито з пультом дистанційного керування) і коктейлі Молотова. Також він збирається використовувати сльозогінний газ, передає CDM.

Зловмисник опублікував у Мережі відео, в якому закликав кредитну організацію повернути гроші, "вкрадені у робітників". За його словами, банк відібрав зароблені за 12 років гроші у співробітників компанії Primorke.



Крім того, Безгич наклеїв на двері банку плакат з тією ж вимогою.

Мужчина в городе Бар (Черногория) спрятался в здании банка NLB и угрожает его взорвать, по словам национального телевидения. pic.twitter.com/PI97ebUwYx — EMIL VR (@EMILVRNEWS) December 28, 2021

"До тих пір, поки не буде виплачений останній цент з відсотками, я буду тримати банк під контролем. Я маю намір боротися до кінця", - заявив Безгич.

Також чоловік звернувся до лідерів чорногорського уряду, закликавши взяти участь у вирішенні проблеми.

Відзначається, що співробітників банку на момент захоплення у відділенні не було. Поліція перекрила всі прилеглі вулиці, з будівель, розташованих поруч евакуювали людей. Зараз із загарбником ведуться переговори.

В Черногории мужчина захватил отделение банка и угрожает взрывом https://t.co/md3t1M82gK



Захватчик финансового учреждения наклеил на его двери плакат с требованием о возврате украденных у работников компании «Primorke» денег, сообщает УтроNews. pic.twitter.com/3jNOElX07Z — Latvijas Ziņas (@LZinaslv) December 28, 2021

Muškarac, koji se predstavio kao Edin Begzić, prethodno je oblijepio poslovnicu banke natpisom "Vratite novac koji ste ukrali od radnika Primorke" #crnagora #bar https://t.co/ErQJhDVWom — Klix.ba (@klixba) December 28, 2021

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