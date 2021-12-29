Смертельна НП сталася в центральній районній лікарні міста Косів Івано-Франківської області 28 грудня близько 21:00, про неї повідомило у своєму Фейсбук Міністерство охорони здоров'я, а пізніше уточнила деталі голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.
Вибух прогримів у реанімаційному відділенні лікарні, після чого на місці події розгорілася пожежа. До місця НП оперативно прибули рятувальники. Їм вдалося повністю ліквідувати загоряння до 22 години.
Спочатку МОЗ повідомило про двох загиблих в результаті пожежі пацієнта, проте пізніше кількість жертв збільшилася. За останніми даними в ніч НП в лікарні померли чотири пацієнти. З них троє задихнулися від диму, а причиною смерті ще одного став ковид.
Ще три людини отримали поранення в результаті інциденту. У процесі ліквідації пожежі рятувальникам також знадобилося евакуювати трьох пацієнтів із сусідньої палати.
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За попередніми даними, вибухнув кисневий балон. Всі екстрені служби міста були переведені в екстрений режим роботи. До місця НП прибули рятувальники, слідчі, експерти-криміналісти та інші екстрені служби. Розслідування обставин події триває.
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