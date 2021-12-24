49-летний житель Бучанщины сообщил в полицию, что ночью услышал взрыв и повреждения фасада своего дома.

На камерах видеонаблюдения видно, как человек в темной одежде бросил в сторону частных домов предмет и раздался взрыв, сообщает полиция Киевской области.

На территории соседних домовладений полицейские обнаружили рычаг и части от гранаты Ф1, которая, вероятно, повредила здание и забор.

Виновником оказался 29 летний житель Черниговской области, который хотел "припугнуть" хозяев дома.

Ему избрали круглосуточный домашний арест, идет следствие.

Видео опубликовала в Фейсбук полиция Киевской области.

К слову, недавно в Дарницком районе Киева похитили деньги из банкомата. На место инцидента съехались правоохранители.

Для поиска и задержания причастных в столице была введена специальная полицейская операция "план перехват".

По предварительной информации, двое неизвестных взорвали банкомат, похитили оттуда кассеты с деньгами и скрылись. Точная сумма похищенных средств не указывается.

По факту открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой. Злоумышленникам светит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, сотрудник "ПриватБанка" подорвал банкомат в Киеве: детали и кадры с места ЧП

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