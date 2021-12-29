Смертельное ЧП произошло в центральной районной больнице города Косов Ивано-Франковской области 28 декабря около 21:00, о нем сообщило в своем Фейсбук Министерство здравоохранения, а позже уточнила детали глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.
Взрыв прогремел в реанимационном отделении больницы, после чего на месте происшествия разгорелся пожар. К месту ЧП оперативно прибыли спасатели. Им удалось полностью ликвидировать возгорание к 22 часам.
Изначально Минздрав сообщил о двух погибших в результате пожара пациента, однако позже количество жертв увеличилось. По последним данным в ночь ЧП в больнице скончались четыре пациента. Из них трое задохнулись от дыма, а причиной смерти еще одного стал ковид.
Еще три человека получили ранения в результате инцидента. В процессе ликвидации пожара спасателям также понадобилось эвакуировать троих пациентов из соседней палаты.
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По предварительным данным, взорвался кислородный баллон. Все экстренные службы города были переведены в экстренный режим работы. К месту ЧП прибыли спасатели, следователи, эксперты-криминалисты и другие экстренные службы. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.
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