В реанимации украинской больницы на Ивано-Франковщине вечером во вторник прогремел сильный взрыв, который унес жизни сразу нескольких пациентов.

Смертельное ЧП произошло в центральной районной больнице города Косов Ивано-Франковской области 28 декабря около 21:00, о нем сообщило в своем Фейсбук Министерство здравоохранения, а позже уточнила детали глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

Взрыв прогремел в реанимационном отделении больницы, после чего на месте происшествия разгорелся пожар. К месту ЧП оперативно прибыли спасатели. Им удалось полностью ликвидировать возгорание к 22 часам.

Изначально Минздрав сообщил о двух погибших в результате пожара пациента, однако позже количество жертв увеличилось. По последним данным в ночь ЧП в больнице скончались четыре пациента. Из них трое задохнулись от дыма, а причиной смерти еще одного стал ковид.

Еще три человека получили ранения в результате инцидента. В процессе ликвидации пожара спасателям также понадобилось эвакуировать троих пациентов из соседней палаты.

По предварительным данным, взорвался кислородный баллон. Все экстренные службы города были переведены в экстренный режим работы. К месту ЧП прибыли спасатели, следователи, эксперты-криминалисты и другие экстренные службы. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Напомним, переполох в Киеве: поступило сообщение о взрывчатке в ТРЦ.

Как сообщала Politeka, взрыв прогремел под Киевом, «подрыватель» попал на видео.

Также Politeka писала, что на Одесчине 9-летний мальчик устроил взрыв в доме, в котором были дети.