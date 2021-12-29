У Тернопільській області ввечері у вівторок розгорілася сильна пожежа на складі комбінату хлібопродуктів, через близькість залізниці НП вплинула на рух поїздів.

Займання сталося 28 грудня о 18:33 у місті Чортків, повідомили рятувальники ДСНС. За їхніми даними, загорівся дах складського приміщення на території комбінату хлібопродуктів.

Ситуацію посилило те, що поруч знаходився склад паливно-мастильних матеріалів (ПММ) залізничного депо. Одним із завдань рятувальників стало недопущення поширення вогню на цю будівлю.

Площа пожежі склала близько 1,3 тисячі квадратних метрів. Для його ліквідації були відправлені 53 людини і 13 одиниць техніки. Також з Тернополя відправили пожежний потяг.

До 20:50 пожежникам вдалося локалізувати пожежу, а о 23: 07 її повністю ліквідували.

Рятувальники відзвітували, що в результаті пожежі жертв і постраждалих не було.

Кадри НП також з'явилися в Телеграм-каналі Magnolia TV (неофіційно). Зазначалося, що склад розташований впритул до залізничних колій. Через це рух поїзда №58 Ворохта – Київ на час гасіння загоряння довелося зупинити.

Також через пожежу на шляху обрушилися елементи транспортерної лінії хлібоприймального комбінату.

Нагадаємо, рятувальники п'ять годин гасили пожежу на Харківщині, відомо про жертви.

Як повідомляла Politeka, до місця НП на Харківщині злетілися десятки рятувальників:"у вогні 100 кв.метрів".

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