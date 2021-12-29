Возгорание произошло 28 декабря в 18:33 в городе Чертков, сообщили спасатели ГСЧС. По их данным, загорелась крыша складского помещения на территории комбината хлебопродуктов.
Ситуацию усугубило то, что рядом находился склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) железнодорожного депо. Одной из задач спасателей стало недопущение распространения огня на это здание.
Площадь пожара составила около 1,3 тысячи квадратных метров. Для его ликвидации были отправлены 53 человека и 13 единиц техники. Также из Тернополя отправили пожарный поезд.
К 20:50 пожарным удалось локализовать пожар, а в 23:07 его полностью ликвидировали.
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Спасатели отчитались, что в результате пожара жертв и пострадавших не было.
Кадры ЧП также появились в Телеграм-канале Magnolia TV (неофіційно). Отмечалось, что горевший склад расположен вплотную к железнодорожным путям. Из-за этого движение поезда №58 Ворохта – Киев на время тушения возгорания пришлось на время остановить.
Также из-за пожара на пути обрушились элементы транспортерной линии хлебоприемного комбината.
Напомним, спасатели пять часов тушили пожар на Харьковщине, известно о жертвах.
Как сообщала Politeka, к месту ЧП на Харьковщине слетелись десятки спасателей: "в огне 100 кв.метров".
Также Politeka писала, что вредная привычка привела к трагедии на Харьковщине, детали.