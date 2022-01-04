Як передає Телеграм-канал SHOT, горить Антипінський нафтопереробний завод. Виклик про загоряння надійшов близько 4 січня близько 10 ранку за місцевим часом. Відомо, що вогонь почав поширюватися з установки глибокої обробки мазуту.
Через горючі матеріали на виробництві вогонь поширювався дуже швидко і охопив цілу установку. За попередніми даними, його площа склала 100 квадратних метрів. До місця події прибули 18 пожежних розрахунків.
Інформація про точну причину загоряння і можливих постраждалих поки не надходила. Боротьба з вогнем ще триває.
У свою чергу, місцеві ЗМІ цитують свідчення очевидців, які помітили гігантський стовп диму і полум'я на місці події.
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"Жесть, а якщо зараз все рвоне", "їхав по об'їзній дорозі, з боку Антипінського НПЗ пройшла вибухова хвиля, димище піднімається. Завод горить, прям палахкотить", "по всій видимості, інцидент серйозний і самі не справляються", - коментують те, що трапилося місцеві жителі.
Відзначається, що на заводі є свій пожежний пост, проте до гасіння залучили сили російського МНС.
Очевидці також діляться у мережі кадрами того, що відбувається.
Нагадаємо, потужна пожежа охопила Нічний клуб у Києві, заграву було видно на кілометри.
Як повідомляла Politeka, під Києвом вогонь охопив п'ятиповерхівку, в пожежі постраждали люди.
Також Politeka писала, що у Києві авто спалахнули прямо на ходу, кадри НП.