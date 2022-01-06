Інцидент стався ввечері 5 січня на автодорозі М-19 "Доманове-Тереблече" в с. Нагірянка Тернопільської області, повідомляє прес-служба ДСНС.
Водій автоцистерни з бензином не впорався з керуванням і допустив перекидання вантажівки. В результаті сталася розгерметизація цистерни з подальшим виливом пального на узбіччя дороги.
Щоб запобігти пожежі та вибуху, рятувальники створили пінну подушку та засипали фуру піском.
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З восьми будинків, розташованих поруч, евакуювали близько 10 осіб, також відключили електропостачання прилеглих вулиць.
Бійці ДСНС провели перекачування пального в резервну автоцистерну. Всього на місці події працювало 20 рятувальників і 4 одиниці спеціальної техніки. Триває чергування співробітників служби порятунку на місці НП, поки не будуть повністю ліквідовані її наслідки.
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