На трасі, яка проходить через населений пункт, перекинулася вантажівка з паливом - десятки рятувальників з'їхалися на місце НП.

Інцидент стався ввечері 5 січня на автодорозі М-19 "Доманове-Тереблече" в с. Нагірянка Тернопільської області, повідомляє прес-служба ДСНС.

Водій автоцистерни з бензином не впорався з керуванням і допустив перекидання вантажівки. В результаті сталася розгерметизація цистерни з подальшим виливом пального на узбіччя дороги.

Щоб запобігти пожежі та вибуху, рятувальники створили пінну подушку та засипали фуру піском.

З восьми будинків, розташованих поруч, евакуювали близько 10 осіб, також відключили електропостачання прилеглих вулиць.

Бійці ДСНС провели перекачування пального в резервну автоцистерну. Всього на місці події працювало 20 рятувальників і 4 одиниці спеціальної техніки. Триває чергування співробітників служби порятунку на місці НП, поки не будуть повністю ліквідовані її наслідки.

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