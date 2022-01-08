На Прикарпатті в селі Соколівка легковик з'їхав з гірської дороги вниз по схилу і влетів у дах житлового будинку, що стояв прямо під горою.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій. Уточнюється, що 7 січня о 12: 40 до косівських рятувальників надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Соколівка Косівського району.

До місця події відразу ж виїхали рятувальники ДПРЧ–14 на автомобілі САРМ-Л і місцева пожежна команда села Яворів.

46-річний водій машини був тверезим, разом з ним їхала ще 45-річна жінка. За його словами, він не впорався з керуванням, тому і в'їхав у будинок.

Рятувальники дістали з автомобіля двох людей. Водія та пасажирку забрали до лікарні, їхньому життю загрози немає. У будинку на момент зіткнення був чоловік. Він сидів в іншій кімнаті, тому не постраждав.

У мережі українці обговорюють незвичайне ДТП: "Прям як Санта, хотів через димохід непомітно", "Вечір в хату", "Ось так подаруночок", "Вечерю привіз".

Зазначимо, за офіційними даними патрульної поліції, за перші 11 місяців 2021 року в Україні сталося майже 171 тисяч аварій, в яких загинуло понад 2,9 тисяч осіб, ще 27 тисяч отримали травми.

Нагадаємо, що на трасі Київ-Чоп сім'я потрапила в ДТП: батько і діти не вижили, матір рятують у лікарні.

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