Пасажирський літак компанії "British Airways" не зміг приземлитися в аеропорту Хітроу, що розташований у столиці Великої Британії - Лондоні, через сильні пориви вітру.

На сторінці видання BIG JET TV у Twitter опублікували кадри з лондондонського аеропорту "Хітроу", де через сильний вітер не зміг приземлитися пасажирський літак. На кадрах видно, як величезний лайнер на швидкості 160 миль на годину заходить на посадку, однак через буревій його почало розвертати. Про інцидент також повідомило Daily Express.

"This pilot deserves a medal" says one onlooker as a British Airways plane hit the runaway at Heathrow Airport at 160 mph 👀🤯✈️ pic.twitter.com/udBxwQTEuY — Daily Express (@Daily_Express) February 2, 2022

Літак спробував сісти, але хвіст лайнера мало не зачепив землю, тому пілот прийняв рішення про повторну посадку.

"Пілот заслуговує на медаль!", - написали у Twitter.

A321 TOGA and Tail Strike!

A full-on Touch and go, with a tail strike! Watch for the paint dust after contact and watch the empennage shaking as it drags. The pilot deserves a medal! BA training could use this in a scenario - happy to send the footage chaps 😉#aviation #AvGeek pic.twitter.com/ibXjmVJGiT — BIG JET TV (@BigJetTVLIVE) January 31, 2022

Як відомо, інцидент трапився, коли на Велику Британію налетів шторм "Коррі", а швидкість вітру сягала півтори сотні кілометрів за годину. Повідомляється, що пілоту все ж вдалося приземлитися з другої спроби, постраждалих немає.

Нагадаємо, що через шторм "Коррі" біля берегів Нідерландів вантажне судно влетіло у танкер, який перевозив пальне. 18 членів екіпажу довелося рятувати, адже корабель став некерованим.

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