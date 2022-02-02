На сторінці видання BIG JET TV у Twitter опублікували кадри з лондондонського аеропорту "Хітроу", де через сильний вітер не зміг приземлитися пасажирський літак. На кадрах видно, як величезний лайнер на швидкості 160 миль на годину заходить на посадку, однак через буревій його почало розвертати. Про інцидент також повідомило Daily Express.
Літак спробував сісти, але хвіст лайнера мало не зачепив землю, тому пілот прийняв рішення про повторну посадку.
"Пілот заслуговує на медаль!", - написали у Twitter.
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Як відомо, інцидент трапився, коли на Велику Британію налетів шторм "Коррі", а швидкість вітру сягала півтори сотні кілометрів за годину. Повідомляється, що пілоту все ж вдалося приземлитися з другої спроби, постраждалих немає.
Нагадаємо, що через шторм "Коррі" біля берегів Нідерландів вантажне судно влетіло у танкер, який перевозив пальне. 18 членів екіпажу довелося рятувати, адже корабель став некерованим.
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