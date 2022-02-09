Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на сюжет Суспільного, селі Липини біля Луцька сталася резонансна ДТП, в якій судом ніхто не постраждав. За попередніми даними 48-річний водій заснув за кермом та скоїв наїзд на відбійник. В результаті аварії цей металевий відбійник буквально наскрізь пронизав легкове авто Chevrolet.
Очевидці стверджують, що швидкість у легковика була нормальна, за нею в потоці їхали й інші машини.
"Він на узбіччя пішов десь в метрах 200. І тут бах... коли ми підбігли – він сказав, що заснув за кермом, їхав з Нідерландів разом з дружиною", - розповів журналістам очевидець ДТП Богдан Шевчук.
На щастя, в цій пригоді водій і його дружина дивом не постраждали, але були в шоці від того, що сталося.
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У прес-службі Луцького районного управління поліції розповіли, що подружжя родом з Хмельницької області. За дорожньо-транспортну пригоду на водія склали два адміністративні протоколи – порушення правил дорожнього руху та пошкодження дорожньої споруди. Також зазначається, що винуватцю аварії доведеться заплатити за ремонт відбійника, який пронизав автомобіль.
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