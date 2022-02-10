З'явилися перші подробиці та фото пожежі в аеропорту "Шереметьєво" в столиці Росії - наголошується, що загоряння спалахнуло на станції електрозарядки.

Пожежа виникла на стоянці №208. За інформацією Телеграм-каналу 112, при заряді бортових акумуляторів сталося коротке замикання з подальшим горінням.

У Мережі з'явилося фото пожежі: клуби чорного диму, що піднялися над авіалайнерами, було видно здалеку.

Пожежу, що спалахнула, змогли оперативно локалізувати й запобігти поширенню вогню на літаки, що знаходяться поруч. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Літаки на стоянці також не отримали пошкоджень.

На даний момент аеропорт Москви працює на прийом і відправку рейсів в звичайному режимі.

Згідно з даними "Яндекс.Розклад», в "Шереметьєво" затримали два рейси і скасували два вильоти.

Раніше ми розповідали, що слідчий комітет РФ назвав причину аварії "Суперджета" в "Шереметьєво" 5 травня 2019 року. Розслідування катастрофи, в якій загинули 40 пасажирів і один член екіпажу, тривало майже рік.

Встановлено, що Денис Євдокимов, командир повітряного судна RRJ-95B, що слідував сполученням Москва – Мурманськ, здійснив грубу посадку на злітно-посадкову смугу аеропорту, в результаті чого на борту спалахнула пожежа.

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