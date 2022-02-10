Пожежа виникла на стоянці №208. За інформацією Телеграм-каналу 112, при заряді бортових акумуляторів сталося коротке замикання з подальшим горінням.
У Мережі з'явилося фото пожежі: клуби чорного диму, що піднялися над авіалайнерами, було видно здалеку.
Пожежу, що спалахнула, змогли оперативно локалізувати й запобігти поширенню вогню на літаки, що знаходяться поруч. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Літаки на стоянці також не отримали пошкоджень.
На даний момент аеропорт Москви працює на прийом і відправку рейсів в звичайному режимі.
Пугачова спантеличила зовнішністю під час відвідування стиліста, відео: "Що він з нею творить?"
Зірка 1+1 Лідія Таран, у якої відключили воду і світло, знайшла оригінальне рішення: фото
Тіло виявили на дитячому майданчику: з'явилися фото з місця загадкової трагедії в Києві
Шоптенко з "Танців з зірками" терміново довелося покинути Україну: що сталося
Залишилися дружина і двоє малюків: українець трагічно розпрощався з життям на заробітках
Згідно з даними "Яндекс.Розклад», в "Шереметьєво" затримали два рейси і скасували два вильоти.
Раніше ми розповідали, що слідчий комітет РФ назвав причину аварії "Суперджета" в "Шереметьєво" 5 травня 2019 року. Розслідування катастрофи, в якій загинули 40 пасажирів і один член екіпажу, тривало майже рік.
Встановлено, що Денис Євдокимов, командир повітряного судна RRJ-95B, що слідував сполученням Москва – Мурманськ, здійснив грубу посадку на злітно-посадкову смугу аеропорту, в результаті чого на борту спалахнула пожежа.
Нагадаємо, "був подарунком від дружини": літак з росіянами розбився відразу після зльоту, кадри з місця аварії
Також Politeka писала, що авіакатастрофа в Росії: літак впав під час посадки, перші фото з місця НП