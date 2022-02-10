Пожар возник на стоянке №208. По информации Телеграм-канала 112, при заряде бортовых аккумуляторов произошло короткое замыкание с последующим горением.
В Сети появилось фото пожара: клубы черного дыма, поднявшиеся над авиалайнерами, были видны издалека.
Вспыхнувший пожар смогли оперативно локализовать и предотвратить распространение огня на находящиеся рядом самолеты. В результате инцидента никто не пострадал. Самолеты на стоянке также не получили повреждений.
В настоящий момент аэропорт Москвы работает на прием и отправку рейсов в обычном режиме.
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Ранее мы рассказывали, что следственный комитет РФ назвал причину крушения "Суперджета" в "Шереметьево" 5 мая 2019 года. Расследование катастрофы, в которой погибли 40 пассажиров и один член экипажа, длилось почти год.
Установлено, что Денис Евдокимов, командир воздушного судна RRJ-95B, следовавшего сообщением Москва – Мурманск, осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта, в результате чего на борту вспыхнул пожар.
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