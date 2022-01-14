Трагедия произошла в Алтайском крае в России - утром в пятницу, 14 января, рухнул экскурсионный самолет, появились подробности.

Согласно данным пресс-службы МЧС, легкомоторный самолёт «Аэропракт А-22» упал около села Старобелокуриха. На место происшествия направлены оперативная группа пожарно-спасательного управления, сотрудники полиции и медики.

По уточненной информации, самолет совершал экскурсионный полет. На борту находились два человека, пилот и пассажир, оба пострадавших деблокированы сотрудниками МЧС и направлены в больницу города Белокурихи.

Всего на месте происшествия было задействовано 24 человека и 6 единиц техники.

Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

Добавим, Телеграм-канал SHOT передает, что полет был подарком ко дню рождения.

"Самолет рухнул сразу после взлета на аэродроме... Полет был подарком на день рождения пассажиру Антону Нагорному от жены. На днях ему исполнилось 34 года. Сейчас его вместе с пилотом везут в больницу. Причины аварии уточняются", - говорится в сообщении.

Пользователи активно комментируют событие:

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