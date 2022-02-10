У Карпатських горах неповнолітній, катаючись на лижах, серйозно пошкодив хребет
Про те, що у львівських Карпатах, значні травми отримав хлопчик 12-річного віку, який просто вирішив спуститися з гори на лижах, судячи з усього, без будь-якого нагляду дорослих, на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook, але і це ще не все, інформує
Зокрема, сумна подія сталася на одній з гірськолижних трас в районі гори Високий Верх. Фахівці-рятувальники встигли своєчасно надати першу медичну допомогу травмованій дитині, яка народилася у 2010-му році, і прописана в місті Київ.
Також, аналогічний інцидент зафіксований на лижній трасі, що оперізує гору Тростян, але тут обійшлося без серйозних травм: чоловік з міста Одеса, 1983-го року народження, всього лише пошкодив праву ногу.
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Як зазначають у ДСНС, рятувальники надали зазначеним постраждалим повноцінну домедичну допомогу, після чого максимально комфортно перемістили до підніжжя гір, та передали бригадам "швидкої" для надання подальшої кваліфікованої допомоги.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що ДСНС запобігло спробі суїциду, який вирішила вчинити мешканка Чорногорська.
Також раніше ми інформували про те, що у Харкові глобальною пожежею охоплено поки тільки одну офісну будівлю.
А до цього наш портал повідомляли про те, що Служба безпеки України запобігла терористичному акту в Києві.