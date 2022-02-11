В результаті зіткнення на дорозі є жертви, а винуватцю загрожує до 8 років.

Під Запоріжжям сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та пасажирської маршрутки

Про інцидент на трасі в Запорізькому районі, в якому зафіксовано смертельний результат в одного з пасажирів, на своїй офіційній сторінці інформує ГУ НП Запорізької області .

Як стало відомо, про зіткнення машин повідомили рано вранці, в п'ятницю, 11-го лютого, о 5 годині 30 хвилин. Автомобіль "Volkswagen" і "ІЖ-2126" врізалися один в одного на 22-му кілометрі дороги з Донецька у Запоріжжя. Згідно з попередньою інформацією, у всьому винен водій маршрутки: "Volkswagen", виїжджаючи з Вільнянська, просто не врахував пріоритет інших учасників руху, і не поступився дорогою легковому авто, допустивши аварію.

В результаті автокатастрофи, практично на місці загинула пасажир "ІЖ-2126" - українка, 1972-го року народження, а водій "легковика" отримав травми різних ступенів тяжкості, і вже доставлений в місцевий медичний заклад.

Також, правоохоронці з'ясували - водій "Volkswagen" не перебував у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, і жодним чином не постраждав. Проте за фактом даного інциденту розпочали кримінальне провадження, згідно з частиною 2 статті 286 (про "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами") "КК України".

Після з'ясування всіх обставин, якщо вина водія маршрутки буде підтверджена, йому загрожує термін від 3-х до 8-років позбавлення волі, включаючи позбавлення прав на керування автотранспортними засобами, на термін до 3-х років.

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