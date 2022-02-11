В Україні під суд відправлять військовослужбовця та його спільника, які отримали замовлення на вбивство, але не встигли скоїти злочин

Про те, що слідчими завершено процес досудового розслідування, яке стосується не тільки інструктора з бойової підготовки однієї з військових частин Національної гвардії, а й громадянина Білорусі, що спільно запланували вбивство місцевого підприємця, інформує Державне бюро розслідувань .

Як зрозуміло з матеріалів справи, ще влітку 2021 - го року військовослужбовець, залучив іноземця до виконання замовлення на вбивство - "ліквідувати" повинні були представника однієї фінансово-промислової групи Прикарпаття.

Зловмисники ретельне підійшли до виконання злочину: використовували засоби прихованого зв'язку, прилади, що відстежують рух транспорту, автомобіль, а також приготували зброю/боєприпаси. Виконавці вивчали спосіб життя / щоденні маршрути потенційної жертви, і визначили найбільш слушні місця для виконання замовлення.

Втім, здійснити задумане так і не вдалося - буквально за кілька діб до вбивства, злочинців затримали правоохоронці. На цей момент двох фігурантів справи звинуватили в підготовці до замовного вбивства (за попередньою змовою), включаючи придбання, носіння і зберігання вогнепальної зброї без дозволу(частина 1 стаття 14/пункти 11 і 12 частина 2 статті 15, частина 2 статті 28 і частина 1 статті 263 "КК України").

Після рішення суду, зловмисник вирушить за ґрати надовго - на 15 років. Проте про замовника, на жаль, все ще нічого невідомо.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у Дніпрі з особливим цинізмом пограбували немолодого чоловіка.

Також раніше ми інформували про те, що під Одесою сміттєвоз "зніс" з дороги хлопця на мотоциклі.

А до цього наш портал повідомляли про те, що у Харкові затримано зловмисника, який зрізав кілька метрів кабелю.