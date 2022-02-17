Так, на лінію "102" вдень 16 лютого надійшло повідомлення від чергового Рівненського військового полігону, що на території знайдено тіло чоловіка. Ним виявився 28-річний військовослужбовець, житель Волинської області, який зник ще 8 лютого, передає прес-служба ГУНП Рівненської області.

Військовий проходив службу за контрактом на Житомирщині, а на Рівненському полігоні проходив навчальний курс.

Згідно з даними поліції, 8 лютого він пішов з товаришем, з дозволу керівництва покинувши місце несення служби. Останній раз його бачили в селищі Тучин на Рівненщині.

"За результатами попереднього огляду судовим експертом ознак насильницької смерті на тілі не виявлено", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Остаточну причину смерті встановить експертиза.

Водночас, за інформацією місцевого видання Рівне online, з посиланням на власні джерела, військовослужбовець Юрій Побєда, який зник безвісти і тіло якого знайшли на полігоні, був без одягу і з видимими слідами побоїв і переломів.

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