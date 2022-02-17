Так, на лінію "102" вдень 16 лютого надійшло повідомлення від чергового Рівненського військового полігону, що на території знайдено тіло чоловіка. Ним виявився 28-річний військовослужбовець, житель Волинської області, який зник ще 8 лютого, передає прес-служба ГУНП Рівненської області.
Військовий проходив службу за контрактом на Житомирщині, а на Рівненському полігоні проходив навчальний курс.
Згідно з даними поліції, 8 лютого він пішов з товаришем, з дозволу керівництва покинувши місце несення служби. Останній раз його бачили в селищі Тучин на Рівненщині.
"За результатами попереднього огляду судовим експертом ознак насильницької смерті на тілі не виявлено", - йдеться в повідомленні правоохоронців.
Єдиний син Ротару похвалився красою дочки, що живе в Нью-Йорку: "Гени - велика справа"
Ведучий "1+1" Костянтин Грубич розповів про 17-річну доньку Олю, якої трагічно не стало: "Біль не проходить"
Фіналіст "Холостячки" Тарапата дав зрозуміти, чи є у нього роман з Огневич: "Так багато говорять про любов..."
Скандал навколо найбагатшої співачки України Камалії прийняв новий оборот: "Адвокати готують позов за фактом..."
Видатна актриса пішла з життя під час зйомок: "Скаржилася на головні болі"
Остаточну причину смерті встановить експертиза.
Водночас, за інформацією місцевого видання Рівне online, з посиланням на власні джерела, військовослужбовець Юрій Побєда, який зник безвісти і тіло якого знайшли на полігоні, був без одягу і з видимими слідами побоїв і переломів.
Українці обговорюють трагедію:
"Блукав, замерз. Можливо, був напідпитку"
"Як би там не було. Спасибі хлопець, ти служив Україні. Спочивай з миром - але краще, щоб такого горя не було"
Нагадаємо, у Дніпрі в парку Шевченка знайдено тіло людини, яка пробула там близько місяця
Також Politeka писала, про те, що тіло популярного актора було знайдено в магазині