Валерій Залужний повідомив у своєму Фейсбук про запуск крилатої ракети з боку Республіки Білорусь, повідомляє Politeka.net.
"Повітряні Сили ЗС України кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22.
Це черговий військовий злочин СБ і РФ", - йдеться в повідомленні.
Публікація швидко зібрала коментарі:
"Спасибі! Наша армія найкраща!", "Ми вами пишаємося! Ви наша гордість ЗСУ!", "Наші Повітряні Сили найповітряніші і найсильніші! Спасибі за збережені життя! А кривавий мордор буде зруйнований. Слава Україні!", "Спасибі! Молимося! Ви сила!", - підтримали армію українці.
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"Київ. Кажуть, що ППО ЗСУ збило ракету, випущену з боку Білорусі. У будинках повибивало шибки. У мене 1-й поверх, кілька вікон поламало, шибки цілі", - написав очевидець у ФБ.
Зазначимо, прес-секретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков повідомив, що делегація з Росії прибула в Білорусь на переговори з українцями й готова почати їх в Гомелі.
Однак президент України Володимир Зеленський відповів, що Україна погодилася б на переговори в Білорусі, якби з її боку не було бойових дій.
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