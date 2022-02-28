Міністерство оборони України опублікувало сумарні орієнтовні втрати ворога за чотири доби загарбницької війни Російської Федерації в Україні

Про це, як пише Politeka.net, йдеться у повідомленні Міністерства.

«Сумарні орієнтовні втрати ворога з 24.02 по 28.02 станом на 6.00

Літаки 29

гелікоптери 29

Танки 191

Бойові броньовані машини 816

Гармат 74

ЗРК БУК 1

Град 21

Автомобільна техніка 291

Цистерни 60

БпЛА ОТР 3

Кораблі/катери 2

Засоби ППО 5

Особовий склад орієнтовно 5300 (уточнюється)» - повідомляє Міноборони.

В міністерстві уточнюють, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.

Крім того інформацію Міноборони може отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день.

Крім того, якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити у яку саме добу стались ті чи інші втрати.