Про це, як пише Politeka.net, йдеться у повідомленні Міністерства.
«Сумарні орієнтовні втрати ворога з 24.02 по 28.02 станом на 6.00
Літаки 29
гелікоптери 29
Танки 191
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Бойові броньовані машини 816
Гармат 74
ЗРК БУК 1
Град 21
Автомобільна техніка 291
Цистерни 60
БпЛА ОТР 3
Кораблі/катери 2
Засоби ППО 5
Особовий склад орієнтовно 5300 (уточнюється)» - повідомляє Міноборони.
В міністерстві уточнюють, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.
Крім того інформацію Міноборони може отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день.
Крім того, якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити у яку саме добу стались ті чи інші втрати.