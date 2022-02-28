Советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил об обстреле российскими войсками Харькова, где в результате погибли десятки людей и сотни раненых.

Как пишет Politeka.net, Российская Федерация ведет оккупационную войну против Украины пятые сутки. На пятый день войны за Харьков российские власти снова применили "Град" по городу. Счет начал идти на десятки погибших и сотни раненых, как сообщил советник МВД Украины Антон Геращенко.

"Харьков только что массированно обстрелян из Градов. Десятки погибших и сотни раненых !

Этот ужас должен увидеть весь мир !

Смерть оккупантам!", - написал Геращенко.

Также советник главы МВД добавил видео после обстрела. В разных ТГ-каналах люди опубликовали и фотографии после обстрела.

А на еще одном видео, видно, как работает "Град" по городу.

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