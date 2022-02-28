Жители разных городов продолжают останавливать технику оккупантов даже голыми руками, в Сети то и дело появляются соответствующие кадры.

Мирные, безоружные жители поселка Сеньковка (Черниговская область, где находится стык границ с РФ и Беларусью) заблокировали колонну российской военной техники. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал Инсайдер Украина.

"Смотри, это у нас. Сейчас мы тут стоим. Можешь показать своим белорусам. Видишь? Не дают пройти", - рассказала очевидица.

Отметим, украинцы останавливают технику в разных уголках страны. Так, например, в Днепрорудном, Запорожской области. Украинцы отогнали российские танки, угрожая коктейлями Молотова.

А в Бердянске нашли мину у моста и домов - обычный украинец перенес ее в лесопосадку.

Отметим, Минобороны в своем сообщении попросило блокировать технику русских собственными силами. Также украинцев просят снимать оккупантов на камеры своих телефонов.



"Пусть они знают, что их здесь не ждут, что им будет сопротивляться абсолютно каждый. Покажите им, что они не освободители, а оккупанты на чужой земле", - говорится в сообщении ведомства.

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