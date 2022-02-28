Областная государственная администрация Запорожской области объявила о временной оккупации Бердянска, где сейчас идет народное сопротивление украинцев.

Как пишет Politeka.net, российские оккупационные войска временно захватили город Бердянск на берегу Азовского моря. Об этом сообщила ОГА Запорожской области, имея оперативную информацию по состоянию на 7 утра от Бердянской РГА.

Люди в оккупированном городе вышли на площади города и скандировали украинские кричалки, призывая россиян уйти из их земли. Кадры были размещены во множестве социальных сетей и тг-каналов.

"Русские, уходите", - звучало на видео.

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