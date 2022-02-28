Как пишет Politeka.net, российские оккупационные войска временно захватили город Бердянск на берегу Азовского моря. Об этом сообщила ОГА Запорожской области, имея оперативную информацию по состоянию на 7 утра от Бердянской РГА.
Люди в оккупированном городе вышли на площади города и скандировали украинские кричалки, призывая россиян уйти из их земли. Кадры были размещены во множестве социальных сетей и тг-каналов.
"Русские, уходите", - звучало на видео.
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