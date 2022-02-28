Телеведущая Катя Осадчая через соцсеть жестко обратилась к украинским звездам, которые долгое время живут в России.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Катя Осадчая в своих Instagram-сторис жестко и требовательно обратилась к украинским звездам, которые долгое время живут и строят карьеру в России. В своем обращении телезвезда призвала их не молчать о том, что на самом деле происходит.

"Регина Тодоренко, девушка с украинским паспортом и карьерой в России, не молчи!".

"Ани Лорак, мы не общались 8 лет. Но украинка из Черновцов не может молчать, когда ее страну расстреливает Россия. Хотя здесь такое дело – карьера или Родина".

"Светлана Лобода, мы не общались в последнее время по понятным причинам. Но ты точно знаешь, что происходит сейчас в Украине. Ведь у тебя сотни друзей, которые сидят в подвалах. Ты на всех подписана и понимаешь все. Мама и дочь".

"Анна Седокова, не молчи. Ты именно в Украине начала свою карьеру. У тебя много друзей, и не можешь не знать, что происходит на самом деле. А своих подписчиков кормишь картинками "Миру – мир". Нет, так больше не работает", - с такими словами Осадчая обратилась к украинским звездам в России.

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