Як повідомляє ТСН у телеграм-каналі, в полон здалася "чергова партія російських військових", пише Politeka.net.

За деякими даними, кадри зняті в Харківській області. На них можна побачити, як по дорозі йдуть люди в російській військовій формі зі зв'язаними руками.

Також в мережі опубліковані кадри кинутої росіянами техніки.

«У Сумській області окупанти покидали біля села всю свою техніку і втекли. Тероборона забрала все собі " - повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко.

"Путін напевно в люті від безсилля, тому що Харків наочніше демонструє його імпотенцію і брехливу сутність.

Переважно російськомовне місто в 40 км від російського кордону, який орки в своїх вологих мріях регулярно пророкують в" столиці " якихось маріонеткових утворень, дає відсіч. І ще який!

Звідси боягузливі напади на мирних жителів.

Всі ці факти ляжуть в основу звинувачень. Кожна тварина, що віддавала і виконувала злочинні накази, буде знайдено і засуджено. Або знищено.

"Харківський тибунал" - це хороший символ, який дозволить привернути більше уваги до злочинів Росії. Такий трибунал можна організувати в Чернігові (удар ракетою по центру міста), в Сумах (удар ракетою по приватному сектору), в Охтирці (маса ударів), у Василькові та інших міста, де скоєно військові злочини, з ознаками злочинів проти людяності.

Нас, харків'ян, просто більше. По всьому світу. Ми зможемо влаштувати більше проблем. За всіх наших співгромадян, загиблих від рук російських окупантів", - підкреслив Геращенко.