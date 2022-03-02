Атака російських окупантів біля військового госпіталю в Харкові була відбита. Втрат серед українських захисників немає

Про це в коментарі виданню "Суспільне" повідомив глава ГУ Нацполіції в регіоні Володимир Тимошко.

Тим часом інформація про висадку в місті російського десанту не підтвердилася.

Бій біля Харківського Військово-медичного клінічного центру Північного регіону на вулиці Культури тривав з ночі. Цей Військово-медичний заклад є одним з провідних закладів охорони здоров'я Міноборони.

Вранці в середу, 2 березня, Тимошко підкреслив, що ситуація під контролем, охорону біля госпіталю посилили.

Тим часом у мережі з'явилися кадри Харкова, який пережив найжорстокіший нічний обстріл.

У танковому училищі в Харкові триває пожежа. Чути вибухи.

У Харкові було також завдано повітряного удару по казармах льотного училища на Клочківській 228.

Нагадаємо, в результаті ракетного удару російських окупантів по центральній площі Харкова 1 березня загинули 7 осіб, ще 24 отримали поранення, в тому числі 1 дитина.

Також голова Харківської військової обласної адміністрації Олег Синьогубов повідомив, що кількість жертв авіаудару по житловій багатоповерхівці на Ново-Баварському проспекті зараз уточнюється. Раніше було відомо принаймні, про 8 загиблих.