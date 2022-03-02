Про це в коментарі виданню "Суспільне" повідомив глава ГУ Нацполіції в регіоні Володимир Тимошко.
Тим часом інформація про висадку в місті російського десанту не підтвердилася.
Бій біля Харківського Військово-медичного клінічного центру Північного регіону на вулиці Культури тривав з ночі. Цей Військово-медичний заклад є одним з провідних закладів охорони здоров'я Міноборони.
Вранці в середу, 2 березня, Тимошко підкреслив, що ситуація під контролем, охорону біля госпіталю посилили.
Тим часом у мережі з'явилися кадри Харкова, який пережив найжорстокіший нічний обстріл.
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У танковому училищі в Харкові триває пожежа. Чути вибухи.
У Харкові було також завдано повітряного удару по казармах льотного училища на Клочківській 228.
Нагадаємо, в результаті ракетного удару російських окупантів по центральній площі Харкова 1 березня загинули 7 осіб, ще 24 отримали поранення, в тому числі 1 дитина.
Також голова Харківської військової обласної адміністрації Олег Синьогубов повідомив, що кількість жертв авіаудару по житловій багатоповерхівці на Ново-Баварському проспекті зараз уточнюється. Раніше було відомо принаймні, про 8 загиблих.