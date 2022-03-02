У прес-службі ДСНС повідомили подробиці авіаудару російських військ по Житомиру. Також рятувальники показали кадри наслідків атаки ворога.

1 березня близько 22:16 внаслідок авіаудару попередньо пошкоджено 10 приватних житлових будинків (у 3-х з них виникла пожежа) та пошкоджено вікна в будівлі міської лікарні.

Внаслідок влучання авіабомб загорілися приватні будинки.

Станом на 07:00 02 березня: підтверджена загибель 2-х осіб, 16 - отримали травми.

Врятовано 12 осіб, з них 6 дітей, яких рятувальники дістали з підвалів напівзруйнованих приватних будинків.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Також внаслідок авіаудару по Житомиру було пошкоджено пологове відділення. На першому поверсі було вибито вікна та скло в дверях.

Мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що бомб було декілька. Кількість жертв уточнюється.

Зазначимо, за даними Генерального штабу ЗСУ, у Житомирській області перебуває до трьох БТГр зі складу 5 загальновійськової армії Росії.

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