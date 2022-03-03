Під Києвом, тероборона закрила собою підвал з цивільними

Про те, що в місті Васильків, в Київській області, під час ведення бою з російською диверсійною групою, загинули три людини з тероборони: художник(заслужений діяч України) Сергій Пущенко, і два бійці з добровольчої групи, Степан Ковалюк і Ярослав гранітний, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, пише екскерівник Рівненського "Правого сектора", лікар-травматолог, Роман Коваль.

Як стало відомо з публікації, трагедія сталася в ніч на цю середу, 2-е березня: тероборона вступила в протистояння з російською ДРГ, метою якої став шкільний підвал з мирними жителями.

За словами Коваля, терористи не припускали, що, крім охоронця школи, там виявляться і наші воїни, включаючи чотирьох чоловіків з тероборони Василькова, які прийняли бій, і ціною власних життів врятували від смерті людей, що знаходяться в бомбосховищі.

До публікації прикріплені фотознімки загиблих українців. Є й символічне фото з пробитим російською кулею паспортом 42-річного активіста Ярослава Гранітного з міста Рівне.

Його побратим, Степан Ковалюк, теж народився у Рівному, у 1985-му році народження. Через російську агресію сиротами залишилися його троє дітей.

Сергій Пущенко був заслуженим діячем мистецтв України, і народився на Дніпропетровщині. Навесні 2015-го року, він відправився в зону проведення бойових дій, де протистояв першому етапу російської збройної агресії проти України. У більш спокійний час встиг написати цілу серію портретів солдатів 5-го окремого батальйону Добровольчого Українського Корпусу "Правого сектора" і 5-го окремого батальйону "УДА". А трохи пізніше, відзначився і як активний волонтер.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, як відмінно працюють українські ракетні комплекси "Вільха".

Також раніше ми інформували про те, що віллу ексдружини президента РФ, Володимира Путіна, змалювали в кольори українського прапора.

А до цього наш портал повідомляли про те, що ексукраїнця, який вибрав громадянство країни-агресора, а пізніше і підтримав війну з нашою країною, викидають з шахових турнірів.