Стало известно о впечатляющих результатах работы разработанных в Киеве РСЗО.

В Государственном Киевском конструкторском бюро "Луч «рассказало о результатах работы высокоточной реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха". Сообщение появилось на странице КБ в Facebook.

«С первых дней войны Вооруженные Силы Украины совершили около 50 точных ракетных ударов ракетами Р624 «Ольха». Подтверждены факты уничтожения десятков единиц бронетехники, систем ПВО, средств РЭБ, мобильных командных пунктов», - говорится в сообщении.

Ракетный комплекс «Ольха» приняли на вооружение украинской армии в 2018 году.

В апреле 2019 года состоялись контрольные испытания модернизированной версии ракетного комплекса «Ольха-М», что стало завершающим этапом его создания.

Отметим, за данными Генштаба ВСУ общие боевые потери противника с 24 февраля по 03 марта ориентировочно составили личного состава - около 9000 человек, танков ‒ 217 единиц, боевых бронированных машин ‒ 900 ед, артиллерийских систем – 90, РСЗО - 42, средства ПВО - 11, самолет 30 ед (информация уточняется), вертолетов 31 ед (информация уточняется); автомобильной техники - 374, легкие скоростные катера - 2 ед, цистерн с ГСМ - 60, БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

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