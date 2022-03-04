Кількість убитих російських солдатів, які вторглися на територію України, досягла майже 10 тисяч

Про це, як пише Politeka.net, свідчать нові дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03 орієнтовно склали:

особового складу-9166 осіб,

танків-251 од,

бойових броньованих машин-939 од,

артилерійських систем-105 од,

РСЗВ-50 од,

засоби ППО - 18 од,

літаків-33 од (уточнюється),

вертольотів-37 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки-404 од,

легкі швидкісні катери-2 од,

цистерн з ПММ-60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня-3

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - підкреслюють в Генштабі.

Тим часом повідомляється, що в Чернігівській області через бойові дії без світла залишаються 203 населених пункти (а це понад 50 тисяч абонентів). Відновлювальні роботи тривають по можливості.