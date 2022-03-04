Про це, як пише Politeka.net, свідчать нові дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03 орієнтовно склали:
особового складу-9166 осіб,
танків-251 од,
бойових броньованих машин-939 од,
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Білоруські військові відмовляються наступати на Україну: "командири в розпачі бігають по колоні"
Полонений окупант видав плани Путіна щодо захоплення України: "Нам говорили..."
Продюсер "Орла і решки" помстилася Миколі Баскову і Газманову, зливши особисті дані: "Їх реальні номери"
Ведуча "1+1" Падалко поділилася особливим кадром з чоловіком: "Наше останнє фото перед..."
артилерійських систем-105 од,
РСЗВ-50 од,
засоби ППО - 18 од,
літаків-33 од (уточнюється),
вертольотів-37 од (інформація уточнюється);
автомобільної техніки-404 од,
легкі швидкісні катери-2 од,
цистерн з ПММ-60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня-3
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - підкреслюють в Генштабі.
Тим часом повідомляється, що в Чернігівській області через бойові дії без світла залишаються 203 населених пункти (а це понад 50 тисяч абонентів). Відновлювальні роботи тривають по можливості.