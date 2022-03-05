Про це як пише Politeka.net, повідомив мер міста Олександр Маркушин.
"Просимо терміново всіх людей, які чекали евакуації з залізничного вокзалу Ірпеня перейти до Новоірпенської траси (міст с.Романівка) там буде здійснена евакуація автобусами до Києва», - повідомив Маркушин.
В Укрзалізниці уточнили, що потрапляння ворожого снаряда пошкодило колію в напрямку Ірпеня.
"Фіксуємо сходження двох порожніх вагонів, що подаються на евакуаційний рейс у складі 5-вагонного поїзда", - йдеться у повідомленні.
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"Евакуаційний рейс з Ірпеня відбудеться іншими оперативно поданими вагонами "Укрзалізниці" з найближчої можливої точки. Решта евакуаційних рейсів слідують за графіком, загальна кількість врятованих становить 1,26 млн осіб», - повідомили в УЗ.
Нагадаємо, сьогодні, 5 березня, починається евакуація з Маріуполя і Волновахи.
Що стосується Маріуполя - гуманітарний "зелений" коридор прокладений за маршрутом Маріуполь-Микільське-Розівка-Пологи-Оріхів-Запоріжжя.
Виїжджаючих з міста водіїв просять максимально сприяти евакуації мирного населення-брати з собою людей, заповнювати максимально транспорт.
Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору категорично заборонено.
Всього буде кілька етапів евакуації протягом декількох днів, щоб кожен бажаючий зміг це зробити.