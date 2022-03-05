Українські війська пішли в контрнаступ під Харковом

Про це, як пише Politeka.net, повідомляють сухопутні сили ЗСУ на офіційній сторінці в Facebook.

"Під Харковом підрозділи Збройних Сил України перейшли до контрнаступу. Це стало можливим через незламність українського народу, відсутність підготовлених резервів росіян, деморалізацію окупаційних військ і не в останню чергу через зраду - відхід підрозділів російських окупаційних військ з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України.

Російські окупанти почали залишати підрозділи російської армії і повертаються в свої домівки.

Ось така у них консолідація. Росія починає нищівну для себе війну для захисту російськомовного населення, а вони вчасно кидають своїх "визволителів" під наш праведний гнів...", - йдеться в повідомленні.

Також були опубліковані кадри знищеної військової техніки росіян.

Додамо, що російські окупаційні війська продовжують застосовувати в Україні заборонене озброєння. Зокрема, під час одного з останніх обстрілів Харкова армія РФ застосувала фугасну бомбу ФАБ-500, повідомляли в ДСНС України.

Як зазначив народний депутат Олексій Гончаренко, ФАБ-500 - одна з найпотужніших авіабомб на озброєнні в Росії.

Уламково-фугасна авіаційна бомба ФАБ-500 M62 призначена для ураження військово-промислових об'єктів, залізничних вузлів, легкоуразливої ​​та легкоброньованої техніки, живої сили та військово-польових споруд. Застосовується з висот 570-12000 метрів при швидкостях 500-1180 км/год.