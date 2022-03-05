Незважаючи ні на що лікарі нікуди не виїжджають, і продовжують надавати невідкладне лікування і дітям і дорослим.

Гендиректор Охматдиту Володимир Жовнір розповів як лікарня працює в умовах війни. Подробицями він поділився на своїй сторінці в Facebook та в спільному ефірі українських телеканалів 5 березня.

«10 день. Київ продовжує тримати оборону. Охматдит працює. Зараз у лікарні знаходяться 185 дітей, які продовжують лікування у стінах НДСЛ «Охматдит». Лікарі нікуди не виїжджають. Ми готові надавати невідкладне лікування і дітям і дорослим", - зазначив медик.

Також він повідомив, що ввечері 4 березня над лікарнею збили російську ракету.

"Ввечері над Охматдитом була збита ракета. Був такий потужний вибух, що вибило двері в центральному корпусі, пошкодило вікна на дев’ятому поверсі. Слава Богу, діти не постраждали. Ми їх тримали в бомбосховищі», - розповів Жовнір.

Наразі частину онкологічних пацієнтів вже декілька днів евакуюють до Західної України та сусідні країни Європи. Ці діти не можуть продовжувати лікування у бомбосховищах, тож евакуюються з Києва. Також планують вивезти дітей, які знаходяться на діалізі.

Жовнір також повідомив, що двоє важкопоранених дітей на Київщині померли через неможливість отримати допомогу.

«Сьогодні вночі до нас мали привезти трьох важкопоранених дітей, які отримали вогнепальні поранення у голову та груди. Втім через російські обстріли, швидкі допомоги не змогли забрати пацієнтів, двоє з них загинули. На приїзд ще однієї дитини ми чекаємо», - повідомив головлікар «Охматдиту».

«Лікарня готова надавати медичну допомогу пораненим дітям та дорослим. Зберігаймо спокій та віримо в ЗСУ! Слава Україні» - підкреслив Жовнір.