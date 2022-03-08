У Київській області російські окупанти обстріляли автобус, який мав вивозити мирних людей із зони бойових дій.

Про це повідомили в Телеграм-каналі Офісу генерального прокурора.

7 березня російські війська обстріляли з мінометів евакуаційний автобус. Це сталося недалеко від села Лютіж Вишгородського району Київської області. В результаті обстрілу поранення отримав водій автобуса-військовослужбовець Національної гвардії України, який повинен був вивозити людей.

Також під обстріл потрапили деякі села Київської області. Так, в селі Бишів в результаті обстрілу окупантами були зруйновані житлові будинки, транспортні засоби та господарські будівлі.

У селі Перемога Бучанського району російські військові відкрили вогонь по будівлях і вчинили збройний напад на місцевих жителів.

У селі Мощун місцевий житель був поранений стрілецькою зброєю. Вогнепальне поранення також отримала мешканка Ірпеня.

У свою чергу, влада Київської області назвала найнебезпечніші ділянки доріг в регіоні, порекомендувавши українцям утриматися від руху по них. Це: - Житомирська траса;-Буча-Ірпінь – Гостомель; – Макарів; - північ Вишгородського району.

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