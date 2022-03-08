В боях с оккупантами в Харькове погиб боец добровольческого формирования "Фрайкор" Артем Азаров с позывным «Художник». О тяжелой потере сообщил командир формирования Георгий Тарасенко.

«Во время выполнения важного боевого задания погиб наш боец Артем Азаров (позывной «Художник») — один из лучших бойцов Фрайкора, человек чести и слова, настоящий аристократ духа. Помним. Отомстим", - написал военный.

Также он опубликовал реквизиты для помощи семье погибшего героя. 5167 8032 3350 7149 Азарова Татьяна (мать).

Артем Азаров в гражданской жизни был талантливым художником, совмещал творческую сферу и занятия боксом, был тренером и наставником для многих.

В Харькове осталось немало картин Азарова Артема.

Их планируют сохранить как память героического поступка для защиты Украины, сообщили в «Фрайкоре».

Напомним, российские солдаты сдались в плен украинским фермерам: "Нас здесь встретили не очень дружелюбно"

Как сообщала Politeka, враг обстрелял эвакуационный автобус под Киевом: что известно о пострадавших

Также Politeka писала о новый удар оккупантов по суммам, среди жертв есть дети:"вражеские самолеты сбросили авиабомбы"