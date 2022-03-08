Вдень, каже окупант, вони ховалися по посадках. Вночі ночували на сільській свинофермі. А потім здалися в полон фермеру з села Комиші Сумської області.

На Сумщині місцеві жителі знову взяли в полон групу окупантів. Вони здалися в полон українським селянам після того, як ЗСУ розбили ворожу колону техніки.

Відео з допитом окупантів опублікували у Держспецзв'язку.

"Путінська "одна з кращих армій світу" ховається в українських лісах і селах. А деморалізовані російські воїни вибирають для себе найкращий варіант - здатися українському фермеру з вилами, замість того, щоб продовжувати беззмістовну війну з Україною", - зазначили в Держспецзв'язку.

На відео полонений росіянин розповідає, що після знищення українськими воїнами колони окупантів разом з ще кількома військовими армії РФ бігав по посадках і вкрав у дідуся в одному з сіл автомобіль. Далеко окупантам доїхати не дали - через 5 хвилин вони знову залишилися без коліс після обстрілу ЗСУ.

Окупанти ховалися по посадках. Вночі ночували на сільській свинофермі. А потім здалися в полон фермеру з села Комиші Сумської області.

Інший загарбник запевняє, що потрапить на війну – не знав: "у ніч з 23 на 24 лютого нас відправили на кордон з Україною, на три дні. Спочатку нічого не говорили майже. Потім, коли ми перетнули кордон – нас тут зустріли... не дуже дружелюбно".

Він також розповів, що БРМ, на якій їхав він, заглохла - втім, ніхто з бравих солдатів з колони їм не допоміг: їх просто кинули. 3 або 4 доби вони ховалися в лісах, поки їх не спіймали місцеві жителі.

Нагадаємо, Росія знижує свої вимоги, Арестович розкрив подробиці.

Як повідомляла Politeka, агресор перетворив місто на руїни через невдачу із захопленням.

Також Politeka писала, що відео з дитиною, що плаче на кордоні з Польщею потрясло світ.