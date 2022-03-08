7 березня на київській трасі в районі Количівки на міні підірвався автомобіль з цивільними. В результаті загинули три людини. Про це в коментарі "Суспільному" розповів Чернігівський адвокат Анатолій Селюх.
За його словами, в машині знаходилися його дружина з сином і племінником, дівчина підліткового віку, а також Володимир і Вікторія Палуб.
5 березня ввечері в село Іванівка увійшли окупаційні війська. У місцевого населення забрали телефони і зламали сім-карти. Автоматними чергами вистрілювали замки в дверях приватних будинків.
Через день сім'я домовилася з окупантами про виїзд з села. За кермом автомобіля був Володимир, крім нього в салоні було п'ять чоловік. Серед них - дружина і син Анатолія Селюха.
На під'їзді до Количівки автомобіль натрапив на міну. Троє дорослих загинули. 15-річний син адвоката вижив, його вибуховою хвилею викинуло з машини на дорогу. Він розповідав, що міни були замасковані соломою і сміттям.
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Двох інших підлітків також госпіталізували - у них травми різного ступеня тяжкості.
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