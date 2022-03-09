Про це, як пише Politeka.net, на початку чотирнадцятої доби героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню повідомляє Генштаб ЗСУ.
«Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах визначених операційних зон.
На Північному та Північно-західному напрямках продовжується ведення бойових дій в Поліському та Волинському операційних районах, а також вздовж ділянки державного кордону України та в районах населених пунктів Ніжин, Іваниця, Тростянець, триває оборона міста Чернігова.
Угруповання сил і засобів оборони міста Києва відбиває наступ противника, наносить вогневе ураження його наступальним угрупованням та стійко утримує визначені рубежі.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Новий удар окупантів по Сумах, серед жертв є діти: "Ворожі літаки скинули авіабомби"
Окупанти готуються до штурму Києва: про що стало відомо Генштабу ЗСУ
Величезний снаряд влучив у житловий будинок Чернігова і не здетонував, розміри вражають: "Ворог з повітря..."
3-річна Ліза загубилася під Києвом, шукають батьків: "Можливо, хтось впізнає"
На Південному напрямку оперативні угруповання сил оборони здійснюють прикриття державного кордону України та морського узбережжя, охорону і оборону аеродромів та об’єктів критичної інфраструктури.
На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.
Повітряні Сили ЗС України відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу окупантів, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів інфраструктури України та угруповань військ.
За наявною інформацією, у зв’язку з численними втратами особового складу противник продовжує проводити приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів на тимчасово окупованій території АР Крим, Краснодарському краї та окремих районів Донецької і Луганської областей; активізував діяльність щодо набору добровольців для війни на території України.
Крім того, зафіксовано випадки відрахування юнаків призовного віку з вищих навчальних закладів РФ з метою поповнення резерву армії загарбників.
Окупантами не виключається можливість залучення до війні з Україною військовослужбовців невизнаної придністровсько-молдавської республіки у кількості до 800 чоловік, проте морально-психологічний стан зазначеного особового складу залишається на низькому рівні.
У Бердянську ворог почав поширювати пропагандистські матеріали направлені на дискредитацію військово-політичного керівництва нашої держави.
У населених пунктах Чернігівської області, що тимчасово зайняті російськими військами, ворог, у порушення норм Міжнародного гуманітарного права, продовжує переховувати озброєння та військову техніку серед житлових будинків та в приміщеннях сільськогосподарських об’єктів. Використовує мережу лікувальних закладів для надання медичної допомоги пораненому особовому складу. Окупанти виводять з ладу вежі стільникового зв’язку», - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що в Херсонській області виявлено, що військовослужбовці ЗС РФ, переодягнені у цивільний одяг, висувалися у напрямку на місто Миколаїв.
Серед особового складу окупаційних військ розповсюджуються панічні настрої через величезні втрати в живої силі та техніці.