Так, як пише Politeka.net, в Генштабі ЗСУ опублікувавши нові цифри
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.03 орієнтовно склали
особового складу-понад 12 000 осіб,
танків-317 од,
бойових броньованих машин-1070 од,
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артилерійських систем-120 од,
РСЗВ-56 од,
засоби ППО-28 од,
літаків-49 од,
вертольотів-81 од,
автомобільної техніки-482 од,
Кораблі / катери / - 3 од,
цистерн з ПММ-60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня-7.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - уточнюють в Генштабі ЗСУ.