Так, як пише Politeka.net, в Генштабі ЗСУ опублікувавши нові цифри

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.03 орієнтовно склали

особового складу-понад 12 000 осіб,

танків-317 од,

бойових броньованих машин-1070 од,

Популярні новини зараз

«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем

Співачка Камалія розкрила подробиці трагедії з відомим українським актором: рятував дітей

Новий удар окупантів по Сумах, серед жертв є діти: "Ворожі літаки скинули авіабомби"

Окупанти вдалися до нової небезпечної тактики проти українців: «Використовують підрозділи…»

Величезний снаряд влучив у житловий будинок Чернігова і не здетонував, розміри вражають: "Ворог з повітря..."
Показати ще

артилерійських систем-120 од,

РСЗВ-56 од,

засоби ППО-28 од,

літаків-49 од,

вертольотів-81 од,

автомобільної техніки-482 од,

Кораблі / катери / - 3 од,

цистерн з ПММ-60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня-7.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - уточнюють в Генштабі ЗСУ.