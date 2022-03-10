Як пише Politeka.net, українці захищають свою землю від російських окупантів вже 15-ту добу. Військові журналіст Юрій Бутусов у себе на сторінці опублікував результат успішної операції в Сумській області.

"Розгром російської колони постачання в Сумській області 7 березня. За цю операцію варто давати Героя України. Зразковий розгром колони паливозаправників ЗС РФ. Як встановив Дмитро Путята, колона з 10 паливозаправників просувалася з сильним ескортом - 4 БТР-80 і зенітно-ракетний комплекс Оса-АКМ. Вся колона була знищена, ймовірно, в районі села Колісники. Безумовно, ця успішна атака українських воїнів завдала важкої шкоди наступальним операціям російських військ. Прийде час, і ми напишемо про це детальніше, поспілкуємося з учасниками цього бою. Ми будемо розшукувати учасників бою і документувати", - написав Бутусов у себе на сторінці в Фейсбук.

Українці відразу кинулися коментувати подєбу українців:

"Ви ще якби побачили і почули про Гадяцьке Сафарі. Наш народ непереможний", " чому це не відбивається в офіційній статистиці?", "Ось потрібно висвітлювати, а то вже засрали все соплями про закрите небо".



