У Луцьку зросла кількість загиблих в результаті ракетних обстрілів, які вранці 11 березня влаштували російські окупанти. Так, 4 людини загинули і 6 поранені.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.
"За інформацією військових, обстріл стався 4-ма крилатими ракетами. За оцінками командування, можливо, були випущені з бомбардувальника армії РФ з району Чорного моря", - написав Погуляйко.
В даний час аварійно-рятувальні роботи завершені.
Волинська облдержадміністрація повідомляла, що вибухи прогриміли о 5:45 на аеродромі поблизу Луцька. Попередньо повідомлялося про двох загиблих. Російські фашисти заплатять за кожну смерть українця.
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