Як пише Politeka.net, у телеграм-каналі Верховної Ради України опублікували інформацію про те, що російські окупанти в групі з 10 осіб викрали мера Мелітополя Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом.
Першим про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. Згодом інформацію підтвердив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. Також з підтвердженням виступив керівник Запорізької ОДА Олександр Старух.
Що відомо:
Вороги затримали Федорова в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення Мелітополя. У кабінеті мера стояв український прапор. Під час викрадення Федорову наділи пластиковий мішок на голову. Що з ним зараз - не повідомляється.
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Мелітополь знаходиться під тимчасовим контролем російських військ. Кілька днів тому орки викрали учасника мітингу проти окупації Сергія Киричука. А також депутатку Запорізької обласної ради Лейлу Ібрагімову, згодом її відпустили.
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