В ніч з 12 на 13 березня поблизу станції Брусин у Донецькій області був уражений уламками під час обстрілу пасажирський евакуаційний потяг. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Поїзд прямував для здійснення евакуаційного рейсу до міста Лиман, щоб забрати мешканців Луганської та Донецької областей, які опинились у зоні запеклих бойових дій.

Від завданих ушкоджень одна з провідниць потягу загинула, інша була поранена та доставлена до лікарні в Слов'янську, де наразі їй надається допомога.

«Це - жахливий удар по тих, хто щодня рятує цивільних українців і проклав "дорогу життя" для вже понад 2 млн врятованих», - йдеться в повідомленні.

Укрзалізниця зараз докладає всіх зусиль, щоб евакуювати поїзну бригаду ушкодженого поїзда та всіх пасажирів, у тому числі близько 100 дітей, які очікували на порятунок на вокзалі міста Лиман.

Нагадаємо, 11 березня під час евакуації мирних мешканців села Перемога Баришівського району на Київщині росіяни відкрили вогонь. У колоні були виключно жінки та діти. Семеро людей загинули, з них одна дитина. Обстріл відбувся біля села Гостролуччя.

Подібні випадки, на жаль, не подинокі. Російські військові регулярно порушують домовленностя про припинення вогню, та обстрілюють "зелені коридори".

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