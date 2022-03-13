Як пише Politeka.net, українці вже 18-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Глава Миколаївської ОГА Віталій Кім, де зараз йдуть інтенсивні бої з росіянами, розповів, як зараз йдуть справи в регіоні, опублікувавши нове відео на своєму тг-каналі.

"Добрий день. Ми з України, так... Рухаємося ми, рухаємося. Окупанти, сволочі, вистрілили по школі в одному з населених пунктів. Присипало людей, ми займаємося евакуацією. У всіх напрямках рухаємося, переміщаємося, думаємо, займаємося. Які ж все-таки окупанти Тупі. Це просто катастрофа. Орки, вони і в Африці орки. Вони сюди-отримали ... Обійти-і там отримали... У третю сторону пішли-і там отримають...",- сказав Віталій Кім.

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